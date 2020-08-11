Иммунолог рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях

Москва. 10 августа. Kazakhstan Today - Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела, передает Kazakhstan Today.

Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали", - рассказал главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в интервью "Известиям" .

Эксперт отметил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. А вот среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции их оказалось значительно больше. Этот факт заслуживает пристального изучения.

Также есть люди, которые вовсе не заражаются COVID-19, что тоже удивляет специалистов.

Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в "красной зоне", контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются", - отметил Тотолян.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера считает, что изучение таких людей даст ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией, не столь затратном в сравнении с вакциной и к тому же быстрее получаемом.

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