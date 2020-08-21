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За сутки от COVID-19 и пневмонии в Казахстане скончался 21 человек

20.08.2020, 09:14 4969
Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса скончались 15 человек, от пневмонии - 6, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 15 904 человека, среди которых 64 ребёнка. В стационарах находится - 6942 пациента, на амбулаторном уровне - 8962. 
 

350 человек находятся в тяжелом состоянии, 100 - в состоянии крайней степени тяжести, 63 - на аппаратах ИВЛ", - проинформировали в ведомстве.

 
Согласно информации, за сутки выявлено 787 заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 
 
Напомним, за прошедшие сутки в РК выявлено 244 новых случая заболевания КВИ.
 

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