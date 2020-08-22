Последнего пациента с COVID-19 выписали из военного госпиталя в Алматы

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Из Военного клинического госпиталя в Алматы выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией - 59-летнюю Галину Жукову, передает Kazakhstan Today.

Всего в военном госпитале прошли лечение около 800 человек, в том числе военнослужащие. Около 40% поступили с тяжелым течением заболевания, при этом больше половины больных - люди пожилого возраста, имеющие несколько сопутствующих заболеваний: системы кровообращения, органов дыхания, эндокринной патологии. Одной из задач военных врачей было предупреждение развития осложнений и их лечение, сообщает пресс-служба Минобороны.

Нашим госпиталем приобретен колоссальный опыт работы в строгом противоэпидемическом режиме. Медицинский персонал подготовлен к работе с пациентами с данной патологией, врачи и медсестры хорошо знают свои задачи, соблюдают требуемые меры безопасности и готовы к реагированию на различные непредвиденные ситуации. Мы работали круглосуточно. Все врачи и медсестры проявили высокий профессионализм и благодаря их самоотверженности мы справились с этой болезнью. Сегодня мы выписали последнего пациента и это огромная радость для всего медицинского персонала", - сказал начальник Военного клинического госпиталя Алматы Самат Сарсенбаев.

По его словам, материально-техническая база госпиталя позволяет в полном объеме проводить лечебно-диагностический процесс, включая вопросы размещения и питания пациентов.

Как сообщалось ранее, 3 августа начата совместная работа с военными врачами из России . Проработан целый комплекс вопросов по лечению COVID-19 и обмену опытом.

Напомним, многие военно-медицинские учреждения были включены в перечень лечебно-профилактических учреждений, принимающих участие в лечении и изоляции пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинские учреждения были переформатированы в соответствии с требованиями карантинных, провизорных и инфекционных стационаров.

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