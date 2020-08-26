В Бельгии и Нидерландах переболевшие COVID-19 заразились повторно

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В Нидерландах и Бельгии зафиксировано повторное заражение коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Два вылечившихся от коронавируса пациента в Нидерландах и Бельгии вновь заразились COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

Ранее о подтвержденном случае повторного заражения новой коронавирусной инфекцией сообщили исследователи Университета Гонконга (HKU).

Изначально медики не были уверены в том, является ли это повторным заражением или же вирус все это время находился в организме человека. Но генетическое секвенирование показало, что штаммы вируса, выявленные у пациента в апреле и августе, "совершенно разные", - говорится в сообщении.

В Нидерландах повторную инфекцию обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой, сообщила вирусолог Марион Копманс. Она пояснила, что все инфекции имеют разный генетический код и для официального подтверждения повторного заражения необходимо доказать, что РНК коронавируса различается.

В Бельгии повторно заразилась женщина из Лёвена, которая переболела коронавирусом три месяца назад.

Есть достаточно различий, чтобы мы могли говорить о другом штамме и второй инфекции", - сказал вирусолог Марк ван Ранст.

По его словам, у пациентки было мягкое течение инфекции, и тело произвело меньше антител.

В этом случае антитела с первого раза не помогают в достаточной степени, чтобы предотвратить повторную инфекцию", - добавил он.

По словам Марион Копманс, было ожидаемо, что некоторые пациенты будут заражаться повторно, "но пока не было доказательств".

Мы должны внимательно изучить эти случаи и понять, случается ли это чаще", - отметила она, добавив, что для этого можно отслеживать более крупные группы пациентов на протяжении длительного времени.

Она также подчеркнула, что важным остается вопрос о длительности иммунитета к инфекции.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.

По информации Минздрава, в Казахстане пока не зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.

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