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В Бельгии и Нидерландах переболевшие COVID-19 заразились повторно

25.08.2020, 14:40 5725
В Бельгии и Нидерландах переболевшие COVID-19 заразились повторно
Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В Нидерландах и Бельгии зафиксировано повторное заражение коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
Два вылечившихся от коронавируса пациента в Нидерландах и Бельгии вновь заразились COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).
 
Ранее о подтвержденном случае повторного заражения новой коронавирусной инфекцией сообщили исследователи Университета Гонконга (HKU). 
 

Изначально медики не были уверены в том, является ли это повторным заражением или же вирус все это время находился в организме человека. Но генетическое секвенирование показало, что штаммы вируса, выявленные у пациента в апреле и августе, "совершенно разные", - говорится в сообщении.

 
В Нидерландах повторную инфекцию обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой, сообщила вирусолог Марион Копманс. Она пояснила, что все инфекции имеют разный генетический код и для официального подтверждения повторного заражения необходимо доказать, что РНК коронавируса различается.
 
В Бельгии повторно заразилась женщина из Лёвена, которая переболела коронавирусом три месяца назад.
 

Есть достаточно различий, чтобы мы могли говорить о другом штамме и второй инфекции", - сказал вирусолог Марк ван Ранст.

 
По его словам, у пациентки было мягкое течение инфекции, и тело произвело меньше антител.
 

В этом случае антитела с первого раза не помогают в достаточной степени, чтобы предотвратить повторную инфекцию", - добавил он.

 
По словам Марион Копманс, было ожидаемо, что некоторые пациенты будут заражаться повторно, "но пока не было доказательств".
 

Мы должны внимательно изучить эти случаи и понять, случается ли это чаще", - отметила она, добавив, что для этого можно отслеживать более крупные группы пациентов на протяжении длительного времени.

 
Она также подчеркнула, что важным остается вопрос о длительности иммунитета к инфекции.
 
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.
 
По информации Минздрава, в Казахстане пока не зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.
 

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