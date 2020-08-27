Казахстанская вакцина от COVID-19 вошла в топ самых перспективных

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Казахстанская вакцина от коронавируса вошла в топ-200 экспериментальных вакцин, передает Kazakhstan Today.

Список перспективных вакцин от COVID-19 со всего мира ведет американское издание The Washington Post, сообщает телеканал "Хабар 24"

Газета включила казахстанскую вакцину в категорию ослабленных и инактивированных вирусных вакцин. Они содержат мертвый вирус, неспособный заразить людей, но способный указать иммунной системе, как организовать защитную реакцию против инфекции. Такой подход используют при создании вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи, отмечает издание.

Над разработкой препарата с марта работают эксперты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки Минобразования Казахстана. По данным ведомства, на сегодня препарат показал безопасность и высокий уровень антител.

Всего, по данным Washington Post, более 170 вакцин от коронавируса проходят сейчас доклинические испытания, 7 вакцин тестируются на здоровых молодых людях, 12 вакцин - на людях, которые входят в группы риска, и еще 7 вакцин проходят масштабное тестирование на тысячах людей.

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