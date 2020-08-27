Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 в виде порошка

Москва. 26 августа. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавируса в виде порошка, передает Kazakhstan Today.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса в сухой форме (лиофилизат), из нее изготовляется раствор для внутримышечного введения.

Отмечается, что по результатам клинических исследований препарат показал эффективность и безопасность. Тестирование проходило летом в Первом МГМУ имени Сеченова, уточнили в пресс-службе Минздрава РФ.

Во вторник центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины.





Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал РИА Новости , что до 3 сентября центр поставит ее в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот препарата запланирован на вторую половину сентября.

Российская разработка стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V". Специалисты подготовили ее при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.

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