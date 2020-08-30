Казахстанскую вакцину от COVID-19 допустили к клиническим испытаниям

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Казахстанская вакцина против COVID-19 официально допущена ВОЗ к клиническим испытаниям, передает Kazakhstan Today.

Всемирная организация здравоохранения официально включила казахстанскую деактивированную вакцину, разработанную научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности комитета науки МОН РК, в перечень вакцин, допущенных к клиническим испытаниям. Об этом говорится в сообщении на сайте оперштаба межведомственной комиссии.

В этот список попало 33 вакцины из 19 стран мира.

Казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.

В список официально допущенных к клиническим испытаниям ВОЗ также вошли 33 вакцины, разрабатываемые компаниями или исследовательскими институтами из таких стран, как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия, Канада.

Накануне Казахстанский научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности сообщил о наборе добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса.

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