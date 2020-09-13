У испытывающих на себе казахстанскую вакцину от COVID-19 сформировался иммунитет

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Комитете науки МОН РК сообщили о результатах испытания казахстанской вакцины от коронавирусной инфекции QazCovid-in, передает Kazakhstan Today.

На 42-й день у учёных НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, разработавших и испытывающих на себе казахстанскую вакцину QazCovid-in против коронавируса, сформировался нарастающий иммунитет", - говорится в сообщении Комитета в Facebook .

В ведомстве отметили, что, по данным анализов, при двукратной внутримышечной иммунизации с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 см3/гол вакцина стимулирует в организме формирование вируснейтрализующих (защитных) антител в титрах от 5,0 (1:32) log2 до 9 (1:512) log2. Эти данные свидетельствуют о формировании стойкого нарастающего иммунитета.

Накануне в зарубежных и казахстанских сетевых изданиях появилась информация о том, что китайские ученые Медицинской школы Нанкинского университета выяснили, что иммунитет к COVID-19 быстро исчезает. По их данным, количество антител к SARS-CoV-2 резко падает через четыре недели после выздоровления. Исходя из результатов собственных исследований и традиционно расшифрованных закономерностей иммунологии и эпидемиологии считаем, что информация, опубликованная китайскими учеными, является недостоверной или неправильно истолкованной", - заявила директор НИИПББ Кунсулу Закарья.

В Комитете также сообщили, что с марта в институте изучаются образцы сыворотки крови за разные периоды после выздоровления людей, переболевших коронавирусом. По данным исследований, титры вируснейтрализующих антител у таких людей колебались в пределах от 3 (1:8) log2 до 8 (1:256) log2. Титры антител у людей, переболевших бессимптомно, чаще были ниже. В исследовании участвовали четыре человека с тяжелым проявлением болезни и четыре человека с бессимптомным течением инфекции. Титры антител у первых колебались от 1:64 до 1:256, а у второй группы от 1:8 до 1:128.

Согласно результатам исследований, проведенных в НИИПББ, во всех образцах сыворотки крови как естественно переболевших людей (100%), так и привитых инактивированной вакциной (100%), имеются специфические антитела, которые в вышеприведенных наименьших разведениях надежно нейтрализуют вирус SARS-CoV-2 с дозой вирулентности 3000 ТЦД50, в то время как для обнаружения нейтрализующих антител используют вирус с вирулентным титром не более 100 ТЦД50. Это указывает на высокую нейтрализующую надежность антител, сформированных в сыворотке крови как у переболевших, так и привитых вакциной. Хочу отметить, что все добровольцы и сотрудники здоровы, чувствуют себя отлично и продолжают работу в рамках научно-технической программы", - проинформировала Кунсулу Закарья.

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