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Зараженный COVID-19 мужчина пытался улететь из Усть-Каменогорска в Нур-Султан

12.11.2020 5428
Зараженный COVID-19 мужчина пытался улететь из Усть-Каменогорска в Нур-Султан
Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о попытке зараженного коронавирусной инфекцией человека вылететь из Усть-Каменогорска в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Байгабулова, мужчине отказали в посадке на борт самолета при регистрации на авиарейс Усть-Каменогорск - Нур-Султан, так как он предоставил справку о том, что анализы ПЦР "в работе".
 

Эпидемиологом санитарно-карантинного пункта аэропорта было отказано в посадке пассажиру с неизвестным результатом ПЦР. Незамедлительно была запрошена информация из лаборатории о результате ПЦР-теста данного пассажира. Уже после взлета воздушного судна были получены сведения о его заражении коронавирусной инфекцией", - сказал санврач.

 
По его словам, на борту самолета, которым собирался лететь зараженный, находилось 64 пассажира, в том числе 57 взрослых со справками ПЦР и 7 детей до 5 лет.
 

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