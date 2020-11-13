Зараженный COVID-19 мужчина пытался улететь из Усть-Каменогорска в Нур-Султан

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о попытке зараженного коронавирусной инфекцией человека вылететь из Усть-Каменогорска в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

По словам Байгабулова, мужчине отказали в посадке на борт самолета при регистрации на авиарейс Усть-Каменогорск - Нур-Султан, так как он предоставил справку о том, что анализы ПЦР "в работе".

Эпидемиологом санитарно-карантинного пункта аэропорта было отказано в посадке пассажиру с неизвестным результатом ПЦР. Незамедлительно была запрошена информация из лаборатории о результате ПЦР-теста данного пассажира. Уже после взлета воздушного судна были получены сведения о его заражении коронавирусной инфекцией", - сказал санврач.

По его словам, на борту самолета, которым собирался лететь зараженный, находилось 64 пассажира, в том числе 57 взрослых со справками ПЦР и 7 детей до 5 лет.

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