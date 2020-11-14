COVID-19: какая эпидситуация наблюдается в Казахстане

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 119 129 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 638 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Наибольший суточный прирост заболевших (+261) зафиксирован в Восточно-Казахстанской области. Всего в регионе выявлено 13 024 случая COVID-19.

В Нур-Султане за сутки выявлен 51 случай заболевания, всего в столице - 15 024 случая COVID-19, в Алматы за сутки - 39 заболевших, всего - 15 089.

За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 108 958.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8247 человека, среди которых 437 детей. В стационарах находятся 2924 пациента, на амбулаторном уровне - 5323 человека. 192 пациента находятся в тяжелом состоянии, 20 - в состоянии крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 ноября зарегистрировано 1924 летальных случаев от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 3 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).

Кроме того, в Казахстане отмечается рост заболевших коронавирусной пневмонией. За прошедшие сутки зафиксировано 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 65 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 724, летальных случаев - 415, выздоровевших - 29 416 человек.

Между тем, по информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, в городе отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, что осложняет санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ выросла в 2,2 раза.

Особую настороженность вызывает подъем уровня заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах населения. Рост количества заболевших отмечается с 22 октября. Только за последние сутки зарегистрировано 77 случаев заражения КВИ среди населения. Связано это с активизацией эпидемических процессов в обществе, когда заражение КВИ происходит в местах массового скопления", - разъяснили в департаменте.

Отмечается, что, согласно эпидрасследованиям, заражения в 53% случаев происходят в общественном транспорте, в 23% - в домашних очагах, в 17% - в местах общественного пользования.

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