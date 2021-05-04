Получившие вакцину против COVID-19 казахстанцы смогут работать очно

Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев", - говорится в документе.
При этом сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
На сегодняшний день в Казахстане против коронавируса вакцинировали 1 378 495 человек.
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