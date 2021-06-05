У мексиканца, переболевшего COVID-19, обнаружили "черную плесень"

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МЕХИКО. 4 ИЮНЯ - В Мексике у 34-летнего мужчины нашли тяжёлую грибковую инфекцию после перенесённого COVID-19, жизнь пациента находится под угрозой, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Диагноз "мукормикоз" пациенту поставили врачи штата Мехико, сообщает РИА Новости

Отоларинголог диагностировал у него мукормикоз, "черную плесень"... Ему срочно нужна операция", - сообщил брат пациента.

Грегорио Авенданьо диагностировали COVID-19 10 мая. Несмотря на диабет, он без проблем перенес заболевание дома и вышел на работу после сдачи отрицательного теста. Состояние Авенданьо ухудшилось 26 мая, он перестал есть, а через три дня был доставлен в больницу с параличом лицевого нерва. К 1 июня пациент перестал говорить, и сейчас врачи собираются удалять ему левый глаз. Родные, ссылаясь на врачей, говорят об опасности заражения мозга и летального исхода.

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