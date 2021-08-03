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ВАШИНГТОН. 2 АВГУСТА - Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Республиканец считает, что пришло время "отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса".

Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября", - говорится в отчете республиканца.

Он призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование, пишет ТАСС

В докладе Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Документ указывает на возможные проблемы с безопасностью в этом исследовательском центре. Авторы доклада отмечают, что летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.

Как пишет газета The Hill, составители доклада "не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами", их цель - "подготовить законодательный ответ на действия Китая". Авторы призывают ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая, ответственных за противоэпидемические мероприятия на раннем этапе распространения коронавируса.

Тем временем в Интернете в последние дни появляется все больше сообщений о том, что распространение коронавируса могло начаться из-за утечки опасных вирусов из американской лаборатории в Форт-Детрике , которую США закрыли после вспышки пневмонии неподалеку от нее. 20,08 млн пользователей Интернета в КНР подписали открытое письмо ко Всемирной организации здравоохранения с требованием расследовать ситуацию с указанной американской биологической лабораторией, чтобы "предотвратить эпидемии в будущем".





В эксклюзивном репортаже, размещенном 13 июля на сайте World-news США, упоминается, что эксперты ВОЗ не нашли источник COVID-19 в Ухане. Однако, как показывают факты, с большей вероятностью источником коронавируса могут быть военные базы США.





Газета "Жэньминь Жибао" разместила публикацию под заголовком "Мир ждет ответов от США на вопросы, связанные с COVID-19", среди которых такие вопросы, как: "В чем причина закрытия военной лаборатории США в Форт-Детрике?", "Чем занимаются США в более 200 биологических лабораториях, расположенных по всему миру?", "США начали разрабатывать вакцину с 11 января 2020 года, откуда у них штамм вируса?" и другие.

Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй сравнивает утверждения о лабораторном происхождении коронавируса с ложными обвинениями в адрес Ирака о якобы обладании оружием массового уничтожения.

Происхождение COVID-19 - научный вопрос, и его следует совместно изучать ученым всего мира, а не политизировать... Кампания, направленная на политизацию исследования происхождения и дискредитации Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад", - цитирует дипломата РИА "Новости" .

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