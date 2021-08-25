Все прибывшие из Кабула в Алматы обследованы на COVID-19

По данным главного санврача города, в Алматы в сутки регистрируют порядка 1,5-1,6 тыс. случаев КВИ. "Данная ситуация будет нарастать до начала учебного года по мере увеличения ПЦР-исследований с профилактической целью перед выходом основной части отпускников на работу", - рассказал Бекшин.