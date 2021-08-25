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Все прибывшие из Кабула в Алматы обследованы на COVID-19

24.08.2021 10693
Все прибывшие из Кабула в Алматы обследованы на COVID-19
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - Все прибывшие из Кабула в Алматы граждане обследованы на COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все прибывшие были обследованы Национальным центром экспертизы на COVID-19, сдав ПЦР-тест, положительных результатов не было выявлено", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

 
Напомним, 19 августа 2021 года из Кабула в Алматы прибыло 2 рейса. Первым рейсом прибыли 27 граждан Казахстана (из них 6 детей) и 15 граждан Кыргызстана, которые из аэропорта сразу выехали на Родину. 27 граждан Казахстана были поселены в отель Shera Inn. Вторым рейсом прибыли 135 членов дипломатической миссии ООН, среди которых не было граждан Афганистана. Они были поселены в отель Rixos. 

22 августа 2021 года из Кабула в Алматы прибыло 108 человек, все также являются членами дипломатической миссии ООН. Их поселили в гостинице "Интерконтиненталь". 

 

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