АНК Алматы призывает горожан вакцинироваться против COVID-19

АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - Члены Ассамблеи народа Казахстана по Алматы поддержали разъяснительную кампанию по всеобщей иммунизации и активно призывают соотечественников вакцинироваться, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наша задача, задача Ассамблеи народа Казахстана по городу Алматы, - привлечь внимание общественности для того, чтобы остановить пандемию. Для этого, мы знаем, нужно соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, не посещать многолюдные места и самое главное - это вакцинация населения. Другой альтернативы нет. Я убедился на личном примере - очень многие знакомые, друзья умерли от коронавируса. Эта болезнь не щадит никого", - сказал председатель Совета общественного согласия городского филиала АНК Ахметжан Шардинов.

Особый упор в разъяснительной работе необходимо делать среди трудовых коллективов, считают члены Ассамблеи. Помимо прохождения вакцинации важно соблюдать и остальные требования санитарного врача - это ношение масок, социальная дистанция, обрабатывание рук. Всё вышеперечисленное в комплексе даст положительный эффект и благоприятно отразится на экономике страны, уверены члены АНК.

Мы находимся на АЗМК, где я работаю. 90% наших рабочих привились. Это делается не для рекламы, а чтобы люди могли безопасно работать, получать достойную заработную плату и прокормить свои семьи. На этом предприятии внедрена система Ashyq. Здравпункт работает, дистанция соблюдается, масочный режим соблюдается", - сказал Ахметжан Шардинов.





Член городского АНК Жанибек Налибаев также обратился с призывом к горожанам - поставить вакцину, и по возможности прекратить проведение и участие в массовых мероприятиях, тоях. По его словам, не все, к сожалению, соблюдают эпидемиологические требования. В этой связи в целях защиты здоровья общества необходимо вакцинироваться, в том числе учитывая, что повсеместно публикуются доказательства эффективности применяемой вакцины.





Представители татарского центра "Ильдаш" в целях просвещения граждан начали привлекать к работе эпидемиологов и инфекционистов. Посредством видеосвязи специалисты разъясняют алматинцам преимущества иммунизации. Об этом рассказала председатель центра Нурия Ниязова. По её словам, мера направлена на развеивание мифов и оказание грамотной консультации населению.

Уважаемые алматинцы, пожалуйста, когда вы слышите спикеров, которые призывают против вакцинации и приводят какие-либо доводы, пожалуйста, проверяйте те факты, которые они трактуют. Проверяйте в компетентных источниках, обращайтесь к компетентным специалистам!" - призвала заместитель председателя городского филиала АНК Нурия Ниязова, отметив, что сама провакцинировалась и благодаря этому может продолжать работать.





Заместитель председателя научно-экспертной группы АНК Алматы Светлана Ананьева отметила, что все убедились в том, что без вакцинации нам не достичь определенного порога в обществе и не создать задел, чтобы количество вакцинированных побеждало инфекцию. Кто-то переболел в легкой форме, кто-то в тяжелой. Но именно вакцина поможет уберечь общество и страну от тяжелейших последствий".





Напомним, за 23 августа зарегистрировано 1505 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1441 случай с симптомами и 64 без симптомов. Выписаны всего - 1035, поступили - 582. Итого в инфекционных стационарах физически находятся 6104 человека (162 ребенка). В отделении реанимации и инвазивной терапии - 472 пациента. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 349 пациентов.

За прошедшие сутки вакцинирован первым компонентом 3971 человек, вторым компонентом - 7746 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 23 августа вакцинированы I компонентом 845 957 человек, II компонентом 684 119 человек. Из общего количества привитых лиц старше 60 лет 109 901 человек.

Алматинцев призывают к вакцинации. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1028 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения РК обновило прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусу до ноября.

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