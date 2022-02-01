Сводка эпидситуации в РК: число заболевших COVID-19 снизилось

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НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в республике с начала пандемии подтверждено 1 233 488 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 1194,

в Алматы - 1556,

в Шымкенте - 26,

в Акмолинской области - 715,

в Актюбинской области - 78,

в Алматинской области - 305,

в Атырауской области - 168,

в ВКО - 189,

в Жамбылской области - 103,

в ЗКО - 263,

в Карагандинской области - 954,

в Костанайской области - 586,

в Кызылординской области - 55,

в Мангистауской области - 53,

в Павлодарской области - 880,

в СКО - 341,

в Туркестанской области - 25.

В Казахстане 12 080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 069 863, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 186 151 человек, - 8 755 121.

На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 151 727 человек (150 383 КВИ+ и 1 344 КВИ-), из них: в стационарах - 10 571, на амбулаторном уровне - 141 156.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 406, в состоянии крайней степени тяжести - 164, на аппарате ИВЛ - 88.





С 13 марта 2020 года по 30 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 242 летальных случая от КВИ+. 29 января скончались 15 человек.

29 января 2022 года зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 23 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 326, летальных случаев - 5266, выздоровевших - 79 716.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская область.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.