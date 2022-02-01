Сводка эпидситуации в РК: число заболевших COVID-19 снизилось

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НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в республике с начала пандемии подтверждено 1 233 488 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 1194,
в Алматы - 1556,
в Шымкенте - 26,
в Акмолинской области - 715,
в Актюбинской области - 78,
в Алматинской области - 305,
в Атырауской области - 168,
в ВКО - 189,
в Жамбылской области - 103,
в ЗКО - 263,
в Карагандинской области - 954,
в Костанайской области - 586,
в Кызылординской области - 55,
в Мангистауской области - 53,
в Павлодарской области - 880,
в СКО - 341,
в Туркестанской области - 25.
В Казахстане 12 080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 069 863, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 30 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 186 151 человек, - 8 755 121.
На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 151 727 человек (150 383 КВИ+ и 1 344 КВИ-), из них: в стационарах - 10 571, на амбулаторном уровне - 141 156.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 406, в состоянии крайней степени тяжести - 164, на аппарате ИВЛ - 88.
С 13 марта 2020 года по 30 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 242 летальных случая от КВИ+. 29 января скончались 15 человек.
29 января 2022 года зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 23 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 326, летальных случаев - 5266, выздоровевших - 79 716.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская область.
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.