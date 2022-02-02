Ситуация с COVID-19 в РК не стабилизировалась: большинство регионов в "красной зоне"

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НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии подтверждено 1 246 103 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 822;

в Алматы - 1336;

в Шымкенте - 77;

в Акмолинской области - 691;

в Актюбинской области - 243;

в Алматинской области - 273;

в Атырауской области - 145;

в ВКО - 265;

в Жамбылской области - 132;

в ЗКО - 346;

в Карагандинской области - 1063;

в Костанайской области - 462;

в Кызылординской области - 49;

в Мангистауской области - 46;

в Павлодарской области - 784;

в СКО - 382;

в Туркестанской области - 33.





В Казахстане за сутки 12 783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 098 462, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 135 590 человек (134 363 КВИ+ и 1 227 КВИ-), из них: в стационарах - 10 283, на амбулаторном уровне - 125 307.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 446, в состоянии крайней степени тяжести - 168, на аппарате ИВЛ - 84.

С 13 марта 2020 года по 1 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 278 летальных случаев от КВИ+. 31 января от заболевания скончались 18 человек.

31 января зафиксирован 201 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 305 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 540, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 80 044.

На 1 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 203 671 человек, вторым - 8 775 383.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская и Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.