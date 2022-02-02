Ситуация с COVID-19 в РК не стабилизировалась: большинство регионов в "красной зоне"

НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РК не стабилизировалась: большинство регионов в "красной зоне". За прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев с положительным результатом ПЦР-теста и 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией еще не стабилизировалась, уровень продолжает оставаться высоким. Большинство регионов остаются в "красной зоне". Сейчас наибольший прирост заражений фиксируется в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Контроль эпидемиологической ситуации надо продолжать", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства.
Он отметил, что по поручению главы государства пересмотрены и снижены карантинные ограничения в отношении бизнеса, чтобы не препятствовать его дальнейшему развитию.
Вместе с тем прошу палату "Атамекен" проработать с бизнесом вопрос социальной ответственности по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Предприниматели должны ответственно подойти к своей работе. В каждом объекте торговли или питания, на производствах должны строго соблюдаться все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. И следить за этим должен сам бизнес, это в его интересах", - заявил премьер.
Кроме того, с учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников Алихан Смаилов поручил всем акимам обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всех учебных заведениях.
Также необходимо существенно активизировать работу по вакцинированию и ревакцинации населения. Несмотря на ранее данные поручения, в Мангистауской и Костанайской областях вакцинированы только половина подлежащего вакцинации населения. Также не улучшилась ситуация по ревакцинации в столице, Алматы и Мангистауской области. Вместе с тем Восточно-Казахстанская область достигла охвата более 100% по вакцинации и около 80% по ревакцинации; в Жамбылской области - почти 100%, ревакцинацией - почти 66%. Это очень хорошие примеры для остальных регионов. Акимам отстающих регионов взять вопрос вакцинации и ревакцинации на ежедневный контроль", - распорядился премьер-министр.