Минздрав РК подвел итоги двухлетней борьбы с COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Первые случаи коронавирусной инфекции в Казахстане были зарегистрированы 13 марта 2020 года, в течение последних двух лет в стране реализуются мероприятия, направленные на недопущение распространения заболеваемости и ее профилактику, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане с первых дней объявления пандемии создана Межведомственная комиссия, где было принято более 2 тысяч оперативных и рациональных решений. Комиссией принимаются решения по вопросам охраны и защиты здоровья населения от COVID-19, взаимодействия государственных органов, укрепления инфраструктуры медицинских организаций, закупа лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий и оборудования медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, усиления и послабления ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

За два года мы пережили пять подъемов заболеваемости, которые длились от одного до трех месяцев. При этом каждый последующий подъем был выше предыдущего", - рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

На сегодня отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, ежедневно регистрируется до 100 случаев.

В ведомстве напомнили, что для оказания своевременной медицинской помощи в городах в кратчайшие сроки построены 16 модульных, реконструированы три инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.

Введены в эксплуатацию 64 кислородных станции, закуплено более трех тысяч аппаратов ИВЛ. 185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием. Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных медицинских комплексов.

В 184 лабораториях страны проводятся ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции, с начала пандемии в республике проведено более 22 млн исследований.

Наряду с обеспечением ПЦР диагностики, для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса министерством постоянно проводится генетическое изучение вирусов (проведено 26 420 исследований 1331 проб). На территории республики была выявлена циркуляция пяти штаммов коронавирусной инфекции: альфа, бета, дельта, эта, омикрон", - проинформировали в пресс-службе.

В Минздраве также напомнили о создании стабфондов лекарственных средств. Для лечения коронавирусной инфекции сформирован двухмесячный запас медикаментов.

С 1 февраля прошлого года началась вакцинация населения. В РК на базе Карагандинского фармацевтического комплекса запущена локализация производства вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" (Россия). На базе Национального института биобезопасности разработана и производится отечественная вакцина QazVac.

Продолжается ревакцинация населения против коронавирусной инфекции. Гражданам республики с начала кампании по вакцинации было доступно шесть видов вакцин (Спутник V, QazVac, Hayat-Vax, SinoPharm, Спутник Лайт и Pfizer). Всего вакцинировано первым компонентом 10,3 млн человек, вторым компонентом - 9,7 млн человек. Ревакцинировано - 2,9 млн человек", - проинформировали в министерстве.

В январе 2021 года в целях установления баланса между ограничительными мерами и работой бизнеса внедрено мобильное приложение Ashyq, которое интегрировано с Единым интеграционным порталом и электронным паспортом вакцинации, что позволяет отслеживать больных и контактных лиц и обеспечивает безопасность посещения мест массового скопления.

Кроме того, разработана единая база лабораторных исследований, где ведется централизованный учет ПЦР-исследований на COVID-19, проводимый всеми лабораториями, вне зависимости от формы собственности.

Внедрен электронный паспорт вакцинации, который признается в 30 странах (Аргентина, Белиз, Боливия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индонезия, Иран, Иордания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция, Эстония, Япония, Чехия, Черногория, Шри-Ланка, Эквадор)", - уточнили в пресс-службе.

С учетом эпидемиологической ситуации пересмотрены ограничительные меры. В настоящее время практически все ограничительные меры сняты, за исключением регионов, находящихся в "красной" зоне эпидемиологического риска.

Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, поэтому необходимо сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ревакцинации, которая приведет к формированию коллективного иммунитета и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране", - резюмировали в МЗ РК.