В Казахстане продолжает расти заболеваемость COVID-19

Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане зафиксировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего в стране подтверждено 1 308 957 случаев заболевания, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Новые случаи зарегистрированы:
- в Нур-Султане - 105;
- в Алматы - 119;
- в Шымкенте - 29;
- в Акмолинской области - 6;
- в Актюбинской области - 3;
- в Алматинской области - 42;
- в Атырауской области - 12;
- в ВКО - 5;
- в Жамбылской области - 29;
- в ЗКО - 1;
- в Карагандинской области - 39;
- в Костанайской области - 3;
- в Кызылординской области - 5;
- в Мангистауской области - 3;
- в Павлодарской области - 5;
- в СКО - 7;
- в Туркестанской области - 3.
В Казахстане 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 293 154 человека от COVID-19.
На 9 июля лечение от КВИ продолжает получать 2 201 человек (2 140 КВИ+ и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 1910 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 14 пациентов.
8 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 530 881 человек, вторым - 9 314 853 человек.
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля Алматы находится в "желтой" зоне. Все остальные регионы страны - в "зеленой" зоне.
Ранее сообщалось, что в Алматы заболеваемость коронавирусом за месяц выросла в 6,3 раза. На случай новой волны пандемии подготовлены 7 тысяч коек.