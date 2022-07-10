В Казахстане продолжает расти заболеваемость COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Сразу несколько стран объявили об ужесточении санитарных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если страны Европы уже говорят о том, что их накрывает "новая волна пандемии", то другие государства просто пытаются не допустить проникновения к ним вируса. Здесь вводимые вновь ограничения преследуют цель лишь повысить бдительность граждан, поскольку уровень новых случаев заболеваний там не критичен", - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По ее данным, масочный режим частично вернули на Кипре, где заболеваемость ковидом в период с 25 июня по 5 июля выросла на 13%. Эксперты связывают это с появлением новых разновидностей штамма омикрон. С 8 июля все жители Кипра старше 12 лет обязаны носить защитные маски в помещениях. Нарушителям грозит штраф размером до 300 евро. При этом власти не исключают, что могут ввести и другие ограничительные меры.

Во Франции обязательный масочный режим ввели в Ницце. Мера принята из-за седьмой волны коронавируса, которая стремительно растет.

Соответствующий указ вступает в силу 11 июля и подразумевает, что жители Ниццы обязаны носить средства индивидуальной защиты в транспорте. В других городах Франции ношение масок пока носит рекомендательный характер. В целом страна не планирует повторно вводить новые меры, поскольку французские граждане "устали от ограничений", - сообщается на сайте ассоциации.

Однако на следующей неделе в стране планируют рассмотреть "реализацию санитарных мер на пограничном контроле". Каких именно - решит правительство.

Возвращается масочный режим и в Катаре. С 7 июля ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте становится обязательным. По мнению экспертов, решение принято в связи с тем, что в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будет проходить чемпионат мира по футболу.

В Таджикистане решили усилить проверки на сухопутной границе и в аэропортах по причине роста заболеваемости в соседних странах. У приезжающих и прилетающих будут измерять температуру, и, если она будет повышенной, проводить ПЦР-тест.

Ухудшаются показатели по заболеваемости коронавирусом и в Австралии. Однако министр здравоохранения страны не стал призывать к повторному введению обязательного ношения масок. Он просто попросил граждан соблюдать меры предосторожности.

Казахстана, напомним, в стране с начала лета показатели заболеваемости коронавирусом стремительно растут. Только за минувшие сутки Что касается, напомним, в стране с начала лета показатели заболеваемости коронавирусом стремительно растут. Только за минувшие сутки зарегистрировано 416 случаев COVID-19.