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Рост заболеваемости COVID-19: масочный режим введен в некоторых странах

09.07.2022, 12:16 10956
Рост заболеваемости COVID-19: масочный режим введен в некоторых странах
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Сразу несколько стран объявили об ужесточении санитарных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если страны Европы уже говорят о том, что их накрывает "новая волна пандемии", то другие государства просто пытаются не допустить проникновения к ним вируса. Здесь вводимые вновь ограничения преследуют цель лишь повысить бдительность граждан, поскольку уровень новых случаев заболеваний там не критичен", - сообщили в Ассоциации туроператоров России. 

 
По ее данным, масочный режим частично вернули на Кипре, где заболеваемость ковидом в период с 25 июня по 5 июля выросла на 13%. Эксперты связывают это с появлением новых разновидностей штамма омикрон. С 8 июля все жители Кипра старше 12 лет обязаны носить защитные маски в помещениях. Нарушителям грозит штраф размером до 300 евро. При этом власти не исключают, что могут ввести и другие ограничительные меры. 
 
Во Франции обязательный масочный режим ввели в Ницце. Мера принята из-за седьмой волны коронавируса, которая стремительно растет.
 

Соответствующий указ вступает в силу 11 июля и подразумевает, что жители Ниццы обязаны носить средства индивидуальной защиты в транспорте. В других городах Франции ношение масок пока носит рекомендательный характер. В целом страна не планирует повторно вводить новые меры, поскольку французские граждане "устали от ограничений", - сообщается на сайте ассоциации. 

 
Однако на следующей неделе в стране планируют рассмотреть "реализацию санитарных мер на пограничном контроле". Каких именно - решит правительство.
 
Возвращается масочный режим и в Катаре. С 7 июля ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте становится обязательным. По мнению экспертов, решение принято в связи с тем, что в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будет проходить чемпионат мира по футболу. 
 
В Таджикистане решили усилить проверки на сухопутной границе и в аэропортах по причине роста заболеваемости в соседних странах. У приезжающих и прилетающих будут измерять температуру, и, если она будет повышенной, проводить ПЦР-тест. 
 
Ухудшаются показатели по заболеваемости коронавирусом и в Австралии. Однако министр здравоохранения страны не стал призывать к повторному введению обязательного ношения масок. Он просто попросил граждан соблюдать меры предосторожности.
 
Что касается Казахстана, напомним, в стране с начала лета показатели заболеваемости коронавирусом стремительно растут. Только за минувшие сутки зарегистрировано 416 случаев COVID-19. 
 
В Алматы заболеваемость коронавирусом за месяц выросла в 6,3 раза, город переведен в "желтую" зону. На случай новой волны пандемии подготовлены 7 тысяч коек.
 

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Британские иммунологи обнаружили новый симптом коронавируса

10.07.2022, 16:14 2981
Британские иммунологи обнаружили новый симптом коронавируса
Фото: unsplash.com
ЛОНДОН. 10 ИЮЛЯ - В Великобритании врачи-иммунологи выявили еще один симптом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дополнительный симптом для BA.5 - ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье", - информирует профессор-иммунолог Люк О'Нил, сообщает Zakon.kz.

 
Профессор отметил, что потливость никак не связана с повышением температуры и может проявляться у всех возрастных категорий людей, пишет британское издание The Sun.
 
Специалист объяснил, что новый симптом - это результат встречи нового вируса с иммунной системой.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 477 случаев заболевания COVID-19

10.07.2022, 11:58 5376
В Казахстане за сутки зарегистрировано 477 случаев заболевания COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 309 434 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в Казахстане pа прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заражения КВИ, из них:

в Нур-Султане – 120, 
 
в Алматы – 165, 
 
в Шымкенте – 44, 
 
в Акмолинской области – 14, 
 
в Актюбинской области – 0, 
 
в Алматинской области – 40, 
 
в Атырауской области – 0, 
 
в ВКО – 1, 
 
в Жамбылской области – 17, 
 
в ЗКО – 4, 
 
в Карагандинской области – 34, 
 
в Костанайской области – 7, 
 
в Кызылординской области – 9, 
 
в Мангистауской области – 5, 
 
в Павлодарской области – 5, 
 
в СКО – 5, 
 
в Туркестанской области – 7. 

Также сообщается, что от коронавируса выздоровели 168 человек, из них в Нур-Султане - 30, в Алматы - 124, в Алматинской области - 9, в Жамбылской - 4 и в Карагандинской области - 1 человек. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 293 322 человека.

По информации на 9 июля, в Казахстане 1-м компонентом против КВИ провакцинированы 9 532 092 человека, 2-м компонентом - 9 315 730 человек. 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 227 980 человек, 2-м компонентом - 1 160 967 человек. 
 

На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 510 человек (–2 449+ и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 2 219 пациентов", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса. 


Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов. 

В настоящее время в "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации продолжает находится Алматы, все остальные регионы - в "зеленой".
 

В Казахстане продолжает расти заболеваемость COVID-19

09.07.2022, 10:52 11926
В Казахстане продолжает расти заболеваемость COVID-19
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане зафиксировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в стране подтверждено 1 308 957 случаев заболевания, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Новые случаи зарегистрированы: 

  • в Нур-Султане - 105; 
  • в Алматы - 119; 
  • в Шымкенте - 29;
  • в Акмолинской области - 6; 
  • в Актюбинской области - 3; 
  • в Алматинской области - 42; 
  • в Атырауской области - 12;
  • в ВКО - 5;
  • в Жамбылской области - 29;
  • в ЗКО - 1;
  • в Карагандинской области - 39; 
  • в Костанайской области - 3; 
  • в Кызылординской области - 5; 
  • в Мангистауской области - 3; 
  • в Павлодарской области - 5;
  • в СКО - 7; 
  • в Туркестанской области - 3.
 
В Казахстане 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 293 154 человека от COVID-19.
 
На 9 июля лечение от КВИ продолжает получать 2 201 человек (2 140 КВИ+ и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 1910 пациентов.
 
 Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 14 пациентов.
 
8 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 530 881 человек, вторым - 9 314 853 человек.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля Алматы находится в "желтой" зоне. Все остальные регионы страны - в "зеленой" зоне. 

Ранее сообщалось, что в Алматы заболеваемость коронавирусом за месяц выросла в 6,3 раза. На случай новой волны пандемии подготовлены 7 тысяч коек.
 

В Алматы на случай новой волны пандемии подготовлены 7 тысяч коек

08.07.2022, 12:26 17156
В Алматы на случай новой волны пандемии подготовлены 7 тысяч коек
Фото: rimeminister.kz
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В рамках поездки вице-премьер провел в режиме видео-конференц-связи совещание с руководством города и главными врачами больниц и поликлиник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По темпам распространения коронавирусной инфекции Алматы находится в "желтой" зоне. В настоящее время отмечается подъем уровня заболеваемости. Так, прирост заразившихся увеличился до 0,2%, коэффициент распространенности - устойчиво выше 1. Наибольшее количество очагов заражений приходится на территории Алмалинского, Алатауского, Бостандыкского и Медеуского районов. 
 
Администрацией города приняты меры по усилению контроля за вакцинацией и ревакцинацией от вируса COVID-19, изоляции больных КВИ, разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения основных мер профилактики, сообщает пресс-служба правительства.
 
Вместе с тем к новой волне пандемии в Алматы подготовлены 23 ковидные клиники с наличием 7000 коек, в том числе 250 реанимационных.
 

Поставленные задачи я прошу проанализировать совместно с главным государственным санитарным врачом города и принять необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - отметил Тугжанов. 

 
Вице-премьер поручил руководству города усилить прививочную кампанию против COVID-19, а также усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.
 

В Казахстане за сутки выявлено 334 случая заболевания коронавирусом

08.07.2022, 09:41 19666
В Казахстане за сутки выявлено 334 случая заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 334 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 308 541 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На 8 июля лечение от КВИ продолжает получать 2001 человек (1946 КВИ+ и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне - 1740 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ - пациентов нет.
 
В Казахстане на 8 июля I компонентом против коронавируса провакцинировано 9 529 647 человек, II компонентом - 9 313 733 человек. Ревакцинировано 4 844 388 человек.
 

Ситуация с коронавирусом ухудшается: КазСтандарт разработал требования к защитной одежде для медиков

07.07.2022, 18:45 23851
Ситуация с коронавирусом ухудшается: КазСтандарт разработал требования к защитной одежде для медиков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - КазСтандарт РК разработал новые национальные стандарты для одежды, предназначенной для защиты от заражения инфекционными возбудителями, в связи с ухудшением эпидситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Новые стандарты распространяются на одежду, защищающую организм от проникания инфекций и предназначенную для медицинского персонала и других работников, подвергаемых высокому риску инфекционных заражений", - сообщили в ведомстве. 

 
Ранее ввиду отсутствия единого национального стандарта невозможно было отследить качество и эффективность защитных свойств такой одежды, подчеркнули в КазСтандарте. 
 
В новом стандарте установлены требования к таким показателям качества защитной одежды, как прочность, гибкость, устойчивость к воспламенению, защита от химических веществ. Ключевой показатель - устойчивость к прониканию инфекционных возбудителей.
 

Установлены 6 классов защитной одежды по уровню стойкости к прониканию инфекционных микроорганизмов во влажной среде, при механическом контакте (надавливании, трении) одежды с зараженными жидкостями", - сообщает ведомство.

 
Так, одежда первого класса защищает от проникновения микроорганизмов менее 15 минут, одежда шестого класса способна удерживать проникновение инфекций от 75 минут и более.
 
Также стандарт устанавливает требования к маркировке (например, предусмотрено нанесение знака "защита от биологической опасности"), а также к содержанию информации, предоставляемой пользователю.
 
В нем также описан метод испытания, позволяющий определить соответствие защитной одежды по такому ключевому показателю, как стойкость к прониканию инфекций. Данный стандарт будет применяться испытательными лабораториями при проведении оценки соответствия (сертификации, декларирования) защитной одежды.
 

Заболеваемость коронавирусом в Алматы выросла в 6,3 раза за месяц

07.07.2022, 15:32 25341
Заболеваемость коронавирусом в Алматы выросла в 6,3 раза за месяц
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Алматы продолжает увеличиваться. Поэтому эпидемиологи призывают во время предстоящего Курбан-айта соблюдать санитарные нормы и не устраивать мероприятия с большим числом людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Карлыгаш Абдижаббарова, в июне по сравнению с маем уровень заболеваемости в Алматы увеличился в 6,3 раза: с 94 до 595 случаев. На сегодняшний день в сутки регистрируется от 100 до 200 случаев КВИ. С 3 июля Алматы перешел в "желтую" зону в матрице оценки эпидемиологической ситуации Минздрава РК.
 
По информации Абдижаббаровой, за 6 месяцев 2022 года в Алматы зафиксирован 55 441 случай КВИ, из них в июле - 773 случая. 
 

Причиной роста заболеваемости КВИ в Алматы явилась активизация ранее циркулировавших штаммов омикрон и чрезвычайно заразного мутированного подвида стелс-омикрон на фоне сложившегося на июнь практического отсутствия иммунитета у 44% населения. Этому также способствовали возросшие социальные контакты населения во время отпусков и каникул, выезды на отдых в зарубежные страны, приезд граждан из соседних России и КНР на работу в РК, с которыми возможен был завоз инфекции", - отметила замруководителя ДСЭК.

 
Она рекомендовала во время при праздновании Курбан-айта в местах проведения обрядов жертвоприношения и в мечетях носить маски. Важно также сохранять социальную дистанцию, часто обрабатывать руки, не посещать места массового скопления людей.
 
По информации РСК, также эпидемиологами установлен запрет реализации скота с автомашин и в частных домовладениях. Организация забоя и реализация скота должны производиться в убойных пунктах и на площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы. Убой скота должен проходить только при наличии ветеринарной справки.
 
Напомним, что в Алматы усилили меры по предупреждению распространения COVID-19.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 330 случаев заболевания коронавирусом

07.07.2022, 09:32 27706
В Казахстане за сутки зарегистрировано 330 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 308 207 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава РК, за 5 июля выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 1734 человека (1677 КВИ+ и 57 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровне - 1471 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
 
В Казахстане на 7 июля I компонентом провакцинировано 9 529 403 человека, II компонентом - 9 313 379 человек. Ревакцинировано 4 842 125 человек.
 

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