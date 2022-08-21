В Казахстане продолжается спад заболеваемости COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 898 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 381 911 случаев заболевания.
За прошедшие сутки зарегистрировано 898 случаев заболевания. Из них:
- в Нур-Султане -152,
- в Алматы - 75,
- в Шымкенте -12,
- в Акмолинской области - 74,
- в Актюбинской области - 57,
- в Алматинской области - 5,
- в Жетысуской области - 15
- в Атырауской области - 22,
- в ВКО - 16,
- в Абайской области - 20,
- в Жамбылской области - 11,
- в ЗКО - 89,
- в Карагандинской области - 109,
- в Улытауской области - 19,
- в Костанайской области - 68,
- в Кызылординской области - 14,
- в Мангистауской области - 28,
- в Павлодарской области - 58,
- в СКО - 48,
- в Туркестанской области - 6.
На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 514 человек (21 209+ и 305 КВИ-), из них в стационарах находится 918 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 596 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
19 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 577 178 человек, вторым - 9 357 221 человек.
За сутки в республике выздоровели от коронавирусной инфекции 672 человека. Всего с начала пандемии в стране выздоровело 1 347 699 человек.