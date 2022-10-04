В Казахстане снизилось количество заболевших COVID-19

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АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтвержден 1 393 691 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в городе Астане - 9,
в Алматы - 9,
в Акмолинской области - 2,
в Абайской области - 1,
в Карагандинской области - 2,
в Костанайской области - 4,
в Павлодарской области - 1.
В Казахстане 32 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровело 1 378 888 человек.
На 3 октября лечение от КВИ продолжает получать 1251 человек (1113 КВИ+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне - 1117 пациентa.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
I компонентом вакцины против корнавируса провакцинировано 10 835 915 человек, II компонентом - 10 593 787 человек. Ревакцинировано 5 544 070 человек.