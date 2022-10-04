В Казахстане снизилось количество заболевших COVID-19

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АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтвержден 1 393 691 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в городе Астане - 9,

в Алматы - 9,

в Акмолинской области - 2,

в Абайской области - 1,

в Карагандинской области - 2,

в Костанайской области - 4,

в Павлодарской области - 1.

В Казахстане 32 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровело 1 378 888 человек.

На 3 октября лечение от КВИ продолжает получать 1251 человек (1113 КВИ+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне - 1117 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

I компонентом вакцины против корнавируса провакцинировано 10 835 915 человек, II компонентом - 10 593 787 человек. Ревакцинировано 5 544 070 человек.