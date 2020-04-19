Число заболевших COVID-19 в РК достигло 1593 человек

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане коронавирус выявили еще у двух человек, всего зафиксировано 1593 случая, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области, сообщили в оперативном штабе госкомиссии.

Таким образом, по состоянию на 12.00 18 апреля всего в стране подтверждено 1593 случая, из них: в Алматы - 504, в Нур-Султане - 350, в Кызылординской области - 143, Карагандинской области - 89, Акмолинской области - 81, Атырауской области - 76, Жамбылской области - 58, в Шымкенте - 57, Туркестанской области - 57, ЗКО - 39, Алматинской области - 39, СКО - 29, Актюбинской области - 25, Павлодарской области - 17, Мангистауской области - 12, Костанайской области - 9, ВКО - 8.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается 2 269 353 заболевших, 154 356 погибших и 572 266 выздоровевших.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным, на сегодняшний день в стране от COVID-19 выздоровели 354 человека, скончались 17.

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