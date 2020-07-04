Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане с начала пандемии COVID-19 скончались 18 медработников, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день 11,5% от общего числа заболевших коронавирусом составляют медицинские работники. При этом у 492 заболевших медработников наблюдается пневмония ", - сообщила сегодня на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, на сегодняшний день продолжают получать лечение 511 медработников.

Также зарегистрированы 18 летальных случаев среди медработников. Не все случаи смерти среди медработников - от коронавируса. Они связаны с непосредственным оказанием помощи больным с КВИ", - сказала санврач.

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