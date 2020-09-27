Пневмонией с признаками COVID-19 за сутки заболели 232 казахстанца

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 представила информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 26 сентября, передает Kazakhstan Today.

Сообщается, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3410 человек, среди которых 37 детей. В стационарах находятся 1809 пациентов, на амбулаторном уровне - 1601. 92 человека находятся в тяжелом состоянии, 16 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Также представлены данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 по состоянию на 26 сентября.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 232 случая заболевания. За сутки выздоровел 51 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 223, случаев с летальным исходом - 347, всего выздоровели - 26 965 человек", - говорится в сообщении.

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