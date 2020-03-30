Число зараженных COVID-19 в Казахстане возросло до 251

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Зарегистрировано еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султан - 16 случаев, в городе Алматы - 4 случая, в Атырауской области - 1 случай и в Кызылординской области - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 251 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 151 случай, Алматы - 64 случая, в Карагандинской области - 7 случаев, в Атырауской области - 6 случаев, в Акмолинской области - 6 случаев, в Жамбылской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, в Алматинской области - 4 случая, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Павлодарской области - 1 случай, в Мангистауской области - 1 случай, в Кызылординская области - 2 случая.

Как сообщалось ранее, еще двое заболевших вылечились от коронавируса в Алматы.





Двое мужчин сегодня выписаны из взрослой инфекционной больницы. Один мужчина 1962 года рождения. Прибыл он 13 марта чартерным рейсом Берлин - Минск - Алматы. Второй, 1995 года рождения, прибыл 15 марта рейсом Сеул - Алматы", - сообщил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.





Всего в Казахстане выздоровело 18 человек: 13 в Нур-Султане и 5 в Алматы.





По последним данным в мире зарегистрировано 671424 (+74205 за сутки) инфицированных, погибших 30956 (+3621) человек, выздоровевших 145686 (+10868) человек.





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