Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 2 тысячи человек

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.25 22 апреля число заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 2025, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 8, Алматы - 2, Костанайской области - 7, Мангистауской области - 2, Павлодарской области - 3, Жамбылской области - 6, Западно-Казахстанской области - 2", - говорится в сообщении оперативного штаба госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2025 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 401 случай, Алматы - 680 случаев, Карагандинской области - 101 случай, Акмолинской области - 83 случая, Атырауской области - 82 случая, Жамбылской области - 76 случаев, Шымкенте - 103 случая, Восточно-Казахстанской области - 11 случаев, Алматинской области - 55 случаев, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 37 случаев, Мангистауской области - 16 случаев, Кызылординской области - 151 случай, Западно-Казахстанской области - 72 случая, Туркестанской области - 66 случаев, Костанайской области - 34 случая.

Известно, что двое заболевших в Мангистауской области - пациенты 24 и 29 лет, жители города Актау. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

Лица, у которых обнаружена коронавирусная инфекция в ЗКО - пациенты 40 и 43 лет, работающие по вахтовому методу в Российской Федерации. На посту "Сырым" сотрудниками санитарно-контрольного пункта проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. Жалоб не было. Граждане были направлены в карантинный стационар для лабораторного обследования на COVID-19. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, госпитализированы в областную инфекционную больницу.

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