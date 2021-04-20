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АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - За сутки в Алматы вакцину от COVID-19 получили более 3 тыс. человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в управлении общественного здоровья Алматы, за сутки в Алматы провакцинировано 3050 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 18 апреля провакцинировано 134 484 человека.

На сегодняшний день в городе функционирует 203 прививочных пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад с 1809 медицинскими работниками.

За 18 апреля зарегистрировано 665 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 588 случай с симптомами и 77 без симптомов. Выписан всего 61 человек, поступило - 222.

В инфекционных стационарах находятся 4014 человек, в том числе 110 детей. 896 взрослых в тяжелом состоянии, 3118 - в состоянии средней степени тяжести.

На ИВЛ находятся 22 пациента, на неинвазивной ИВЛ - 88, также занято 92 аппарата High flow.

Кроме того, 6246 пациентов находятся на амбулаторном наблюдении. Из них 5475 человек с легкой и средней степенью КВИ, без симптомов - 771.

Напомним, город Алматы продолжает находиться в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса.

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