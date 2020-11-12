В Казахстане за неделю от COVID-19 скончались 42 человека

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане со 2 по 8 ноября зарегистрированы 42 летальных исхода вследствие коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, наибольшее число смертей зарегистрировано в Алматы: шестеро мужчин в возрасте от 32 до 89 лет и шесть женщин от 49 до 80 лет.

В Восточно-Казахстанской области от коронавируса скончались семеро мужчин от 50 до 82 лет и три женщины от 69 до 80 лет.

В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 7 смертей: двое мужчин 46 и 59 лет и пять женщин от 27 до 85 лет.

В Атырауской области зарегистрировано 5 летальных исходов: трое мужчин от 35 до 62 лет и две женщины 42 и 48 лет.

В Мангистауской области скончались 67-летний мужчина и 37-летняя женщина, в Карагандинской области - 62-летний мужчина и 54-летняя женщина, в Нур-Султане - 64-летний мужчина, в Алматинской области - 67-летняя женщина, в Акмолинской области - 94-летний мужчина, в Павлодарской области - 63-летняя женщина.

Всего на сегодняшний день, согласно официальным данным, в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 1899 человек.

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