Число заболевших COVID-19 в Казахстане достигло 460 человек

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.10 сегодняшнего дня в Казахстане зафиксировано 460 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Восточно-Казахстанской области - 1, в Жамбылской области - 2, в Туркестанской области - 3, в Костанайской области - 1", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Напомним, до сегодняшнего дня в Костанайской области не было зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Таким образом, в Казахстане не осталось ни одной области, в которой не было бы заболевших КВИ.

Всего в стране подтверждено 460 случая регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 199, Алматы - 93, в Кызылординской области - 26, в Карагандинской области - 22, Атырауской области - 20, Акмолинской области - 19, Туркестанской области - 19, СКО - 18, в Шымкенте - 11, Алматинской области - 9, Жамбылской области - 8, Актюбинской области - 7, ВКО - 4, ЗКО - 2, Павлодарской области - 1, Костанайской области - 1, Мангистауской области - 1.

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