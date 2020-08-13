Для амбулаторного лечения COVID-19 5 препаратов будут выдавать бесплатно

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Для амбулаторного лечения COVID-19 необходимые лекарства будут выдаваться бесплатно, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава, пациенты, у которых диагностирован COVID-19, при легком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста, смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты по назначению лечащего врача в поликлиниках по месту прикрепления.

Министерство здравоохранения одобрило включение в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции 5 препаратов: "Парацетамол" и "Ибупрофен" и антикоагулянты "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран".

Данные лекарства можно получить в аптеках при медицинских организациях по месту прикрепления. Для этого при наличии симптомов, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в свою поликлинику. При диагностике COVID-19, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, лечащий врач (врач общей практики либо участковый терапевт) по показаниям назначит лечение и выпишет электронный рецепт на наиболее подходящие препараты. Далее, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность, в аптеке при поликлинике по месту прикрепления, пациент сможет получить лекарства бесплатно", - сообщили в Минздраве.

В случае, если выписанных лекарств нет в наличии, пациенту необходимо обратиться в контакт-центр "СК-Фармация" по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения 1439 (с мобильных и городских номеров бесплатно). Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении необходимыми препаратами.

Каждый регион подал заявки на те объемы лекарств, которых должно хватить для лечения пациентов амбулаторно. Уже с этой недели казахстанцы смогут получать эти лекарства в поликлиниках. В информационных системах внесены разделы, чтобы врачи могли назначать лекарства для лечения коронавирусной инфекции и выписывать рецепты", - сообщил председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.

Отметим, что "Апиксабан" и "Дабигатран" не имеют зарегистрированных аналогов в Казахстане. Они закуплены напрямую у производителей. Ранее эти препараты использовались в основном для стационарной помощи, и они есть в наличии на складах "СК-Фармация" в достаточном количестве. Кроме того, отечественный завод "Нобел" Алматинской фармацевтической фабрики успешно зарегистрировал и наладил производство "Ривароксабана", который будет поставляться в поликлиники под торговым названием "Риварокс". Препарат уже поступил на склады "СК-Фармация", ведется отгрузка в поликлиники.

Запуск производства на отечественном заводе - это возможность быстро и эффективно насытить внутренний рынок востребованным препаратом. Очевиден и экономический эффект - стоимость лекарства отечественного производства на 40% ниже иностранного", - отметил председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.

Он также сообщил, что на данный момент в процессе закупа остался только препарат "Парацетамол", который до завершения закупочных процедур может быть заменен имеющимся в наличии "Ибупрофеном".

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