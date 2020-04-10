Число заболевших COVID-19 в Казахстане составило 764 человека

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В оперативном штабе госкомиссии сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14.55 9 апреля, передает Kazakhstan Today.

"Зарегистрировано еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Алматы - 1, в Мангистауской области - 1, в Атырауской области - 3", - говорится в сообщении.

Таким образом всего в стране подтверждено 764 случая регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 223, Алматы - 121, Кызылординской области - 92, Карагандинской области - 57, Акмолинской области - 56, Жамбылской области - 45, Атырауской области - 42, Туркестанская область - 34, в Шымкенте - 27, СКО - 25, Актюбинской области - 11, Алматинской области - 10, Мангистауской области - 7, ВКО - 6, ЗКО - 4, Костанайской области - 3, Павлодарской области - 1,

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 88 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,5 млн. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

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