COVID-19: Какие ограничительные меры будут принимать в казахстанских школах

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 347 467 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 932,
в городе Алматы - 568,
в городе Шымкенте - 78,
в Акмолинской области - 123,
в Актюбинской области - 46,
в Алматинской области - 132,
в Жетысуской области - 162,
в Атырауской области - 58,
в ВКО - 24,
в Абайской области - 65,
в Жамбылской области - 101,
в ЗКО - 110,
в Карагандинской области - 357,
в Улытауской области - 29,
в Костанайской области - 63,
в Кызылординской области - 77,
в Мангистауской области - 41,
в Павлодарской области - 71,
в СКО - 43,
в Туркестанской области - 27.
По данным Минздрава, на 28 июля выявлено 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
В Казахстане за сутки 2012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 308 626 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 29 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 552 475 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 332 615 человек.
На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 25 396 человек (25 175 КВИ+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находятся 1527 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 869 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 40 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 14 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на 30 июля в "желтой" зоне - Нур-Султан, в "зеленой" - зоне города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.