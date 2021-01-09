COVID-19 обнаружили у представителя сборной РК по биатлону перед этапом Кубка мира в Оберхофе

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - В команде Казахстана по биатлону, которая на данный момент находится в Оберхофе, на пятом этапе Кубка мира, выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Международный союз биатлонистов, тестирование проходило в рамках пятого этапа Кубка мира. Также положительный тест на КВИ сдали представители команд России, Чехии и Норвегии.

В соответствии с руководством IBU COVID-19, IBU начал регулярно проводить тесты ПЦР SARS-CoV-2 для участников соревнований на Кубке мира BMW IBU в Оберхофе (Германия). Во время первых тестовых сессий, в которых было проведено 700 тестов, 4 человека получили положительные результаты. В состав пострадавших групп входят представители Казахстана, Норвегии, России и Чешской Республики. Члены команды были немедленно предупреждены и изолированы", - говорится в сообщении.

Местные органы здравоохранения, ответственные за Оберхоф, оценили положительные результаты тестов ПЦР SARS-CoV-2 и вынесли ряд решений. В частности, представитель команды Казахстана и два контактных лица были немедленно изолированы, поскольку отмечается, что ни один спортсмен не является заражённым.

Представитель команды Чехии и контактное лицо были немедленно изолированы. Оба представителя являются спортсменами. Представитель команды России также был немедленно изолирован. Ни один спортсмен РФ также не является заражённым.

Решение касательно представителя Норвегии на данный момент находится на рассмотрении. Ни один спортсмен не является заражённым", - уточнили в союзе.

По информации Olympic.kz , все спортсмены Казахстана сдали тест ПЦР SARS-CoV-2 с отрицательным результатом.

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