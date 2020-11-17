COVID-19 попал из Китая в Европу раньше, чем предполагалось

Милан. 16 ноября. Kazakhstan Today -Первый официальный пациент Италии с коронавирусом был зарегистрирован 21 февраля недалеко от Милана. Но в ходе нового исследования выяснилось, что болезнь циркулировала в регионе уже в сентябре 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Daily Mail , ученые из Национального института рака Милана обнаружили, что Covid-19 циркулировал в Италии еще в сентябре 2019 года.

Ученые сделали это заявление после проверки образцов крови, которые пациенты сдали для исследования рака. По словам исследователей, образцы 15 пациентов, взятых в сентябре 2019 года, содержали антитела к КВИ. Исследователи предположили, что эти люди переболели задолго до того, как 21 февраля был подтвержден первый случай передачи вируса в Италии.

В случае подтверждения результаты будут означать, что вирус распространился из Китая в Европу еще до вспышки в Ухане в декабре 2019 года.

По состоянию на 23.59 15 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 121 051 заболевший коронавирусом. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 588 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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