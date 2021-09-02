ВАШИНГТОН. 1 СЕНТЯБРЯ - Ученые США выяснили, что COVID-19 увеличивает вероятность развития миокардита в 16 раз, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам экспертов, это является веским аргументом в пользу вакцинации. Ранее была обнаружена связь миокардита и перикардита с вакцинами Pfizer и Moderna среди мужчин и мальчиков-подростков, но осложнения от КВИ превышают этот риск, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress

Исследователи проанализировали истории болезни 1,5 млн пациентов с COVID-19 и 35 млн пациентов без КВИ. Миокардит наблюдался довольно редко среди людей с COVID-19 и без него, но коронавирусная инфекция оказалась в значительной степени связана с повышенным риском миокардита, причем риск варьировался в зависимости от возрастной группы.

Повышенный риск миокардита среди пациентов с COVID-19 был наиболее выражен у лиц младше 16 лет, у которых он вырос в 37 раз по сравнению с людьми этой же возрастной группы, у которых не было коронавируса. Хотя точная причина этого не выяснена, она может быть связана с вирусной инфекцией сердца или - если возраст пациента менее 16 лет - с мультисистемным воспалительным синдромом.

В статье израильских исследователей, опубликованной на прошлой неделе в Медицинском журнале Новой Англии, говорится о том, что вакцины с информационной РНК увеличивают риск миокардита в три раза. В свою очередь, КВИ увеличивает вероятность развития миокардита в 18 раз.

Ранее врачи предупредили об опасности Дельта-штамма коронавируса для детей.

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