COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере - исследование

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Как отметил ведущий автор исследования в журнале Alsheimer's and Dementia Эндрю Маркс, если вышеупомянутые процессы происходят в голове у живых людей, то это может помочь объяснить "туман в голове" после перенесенной болезни, сообщает iz.ru.
Напомним, исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов сообщили, что пациенты с COVID-19 могут испытывать "мозговой туман", подобные недуги способны проявляться до девяти месяцев. Ученые уточнили, что при "мозговом тумане" возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирусная инфекция влияет на спинномозговую жидкость человека.
Изучив данные 10 человек, умерших от последствий COVID-19, ученые Колумбийского университета обнаружили в головном мозге этих людей дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки.
Маркс допустил, что у переболевших пациентов деменция может появиться в будущем, отмечает "Газета.Ru".
28 декабря 2021 года ученый медицинской школы при Гарвардском университете Эндрю Бадсон рассказал, что проявление симптомов, оказывающих влияние на мозг, после инфицирования Омикроном связано с повреждением выделительной, кровеносной и дыхательной систем организма.
В октябре того же года заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава РФ Элен Мхитарян заявила, что коронавирус способен инициировать начало болезни Альцгеймера у тех людей, которые имеют к ней предрасположенность.
По ее словам, в "ковидную эпоху" резко возросло количество человек, у которых начали проявляться формы деменции.
Как сообщалось ранее, врач-терапевт Денис Прокофьев призвал людей не расслабляться из-за легкости течения болезни при штамме коронавируса Омикрон. Специалист отметил, что есть очень много последствий заболевания, это так называемый лонг-ковид, когда у человека нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию.