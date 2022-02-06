COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере - исследование

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МОСКВА. 5 ФЕВРАЛЯ - Ученые Колумбийского университета выяснили, что в головном мозге умерших от последствий COVID-19 людей ученые выявили те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил ведущий автор исследования в журнале Alsheimer's and Dementia Эндрю Маркс, если вышеупомянутые процессы происходят в голове у живых людей, то это может помочь объяснить "туман в голове" после перенесенной болезни, сообщает iz.ru

Напомним, исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов сообщили, что пациенты с COVID-19 могут испытывать "мозговой туман" , подобные недуги способны проявляться до девяти месяцев. Ученые уточнили, что при "мозговом тумане" возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирусная инфекция влияет на спинномозговую жидкость человека.





Изучив данные 10 человек, умерших от последствий COVID-19, ученые Колумбийского университета обнаружили в головном мозге этих людей дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки.

Маркс допустил, что у переболевших пациентов деменция может появиться в будущем, отмечает "Газета.Ru"

28 декабря 2021 года ученый медицинской школы при Гарвардском университете Эндрю Бадсон рассказал, что проявление симптомов, оказывающих влияние на мозг, после инфицирования Омикроном связано с повреждением выделительной, кровеносной и дыхательной систем организма.

В октябре того же года заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава РФ Элен Мхитарян заявила, что коронавирус способен инициировать начало болезни Альцгеймера у тех людей, которые имеют к ней предрасположенность.

По ее словам, в "ковидную эпоху" резко возросло количество человек, у которых начали проявляться формы деменции.