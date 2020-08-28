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В военных госпиталях Казахстана закрылись COVID-стационары

27.08.2020, 10:09 4996
Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - 4 военно-медицинских учреждения, возвращены в штатный режим работы, передает Kazakhstan Today.
 

Благодаря строгому соблюдению карантинных мер достигнуто сокращение случаев заболеваемости личного состава коронавирусной инфекцией", - сообщил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в Twitter.

 
По его словам, все 4 военно-медицинских учреждения, действовавших в качестве инфекционных и провизорных стационаров, возвращены в штатный режим работы.


Напомним, многие военно-медицинские учреждения были включены в перечень лечебно-профилактических учреждений, принимающих участие в лечении и изоляции пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинские учреждения были переформатированы в соответствии с требованиями карантинных, провизорных и инфекционных стационаров. 
 

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