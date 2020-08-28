В военных госпиталях Казахстана закрылись COVID-стационары

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - 4 военно-медицинских учреждения, возвращены в штатный режим работы, передает Kazakhstan Today.

Благодаря строгому соблюдению карантинных мер достигнуто сокращение случаев заболеваемости личного состава коронавирусной инфекцией", - сообщил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в Twitter .

По его словам, все 4 военно-медицинских учреждения, действовавших в качестве инфекционных и провизорных стационаров, возвращены в штатный режим работы.









Напомним, многие военно-медицинские учреждения были включены в перечень лечебно-профилактических учреждений, принимающих участие в лечении и изоляции пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинские учреждения были переформатированы в соответствии с требованиями карантинных, провизорных и инфекционных стационаров.

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