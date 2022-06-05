Россия снимет ограничения по COVID на въезд для иностранцев

МОСКВА. 4 ИЮНЯ - Россия снимет с 14 июня эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", - сообщает РИА Новости.
Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. № 763-р.