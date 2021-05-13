Депутат назвал "театром абсурда" вводимые из-за коронавируса ограничения

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Депутат мажилиса Максат Раманкулов в ходе заседания палаты выступил с требованием унифицировать требования ограничений бизнеса по зонам с применением единых стандартов и отменить ограничения по времени работы для объектов МСБ, прошедших 100%-ную вакцинацию сотрудников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обращаясь к министру здравоохранения Алексею Цою, мажилисмен сообщил о заявлениях предпринимателей, которые не согласны с различными ограничениями в их работе, часто противоречащими не только экономике, но и здравому смыслу.

Депутат отметил, что "в стране до сих пор нет единых требований по ограничительным мерам в тех или иных карантинных зонах, а санврачи каждого региона выносят свои постановления, исходя из собственного понимания, в результате чего вводимые ограничения порой напоминают театр абсурда".

Так, в столице работа летних площадок и открытых террас кафе и ресторанов разрешена до 24.00. А, например, в городе Темиртау Карагандинской области санврачи таким же "летникам" запрещают работать уже после 20.00 и сократили их работу на 4 часа в самое востребованное время. Хотя на сегодня оба региона находятся в "красной зоне". И таких фактов немало по стране. Владельцы объектов общепита требуют объяснить: чем "красная зона" Темиртау краснее "красной зоны" Нур-Султана?" - написал Раманкулов в своем запросе.

Максат Раманкулов озвучил предложения карагандинских предпринимателей о смягчении временных ограничений для тех объектов торговли и общепита, 100% работников которых прошли вакцинацию двумя компонентами.

По мнению депутата, данная мера поможет восполнить существующие пробелы системы "Ашык" в регионах и вовлечёт в процесс вакцинации многочисленный обслуживающий персонал МСБ, который ежедневно контактирует с огромным числом граждан. Кроме того, такой подход снизит социальную напряженность среди предпринимателей, создаст предпосылки для восполнения оборотов и выхода из сложившегося кризиса.

По данным Всемирного банка за период пандемии количество бедных в Казахстане увеличилось на 1,5 млн человек, и прежде всего это разорившиеся предприниматели и их бывшие работники. А по информации НПП "Атамекен" в этот период по всей стране остановили работу или полностью закрылись 430 тысяч объектов МСБ", - дополнил депутат.

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