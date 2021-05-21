Депутат попросила главу Минздрава объяснить закуп дорогостоящей вакцины Hayat-Vax

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Депутат Сената Айгуль Каппарова на пленарном заседании попросила главу Минздрава Алексея Цоя пояснить, почему Казахстаном был осуществлен закуп дорогостоящей вакцины Hayat-Vax, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Айгуль Каппарова рассказала,что сейчас казахстанцы получают вакцины Спутник V, QazVac и Sinopharm (Hayat-Vax), при этом правительством для производства российской вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса было выделено 18 миллиардов тенге.

С 1 февраля 2021 года произведены и поставлены в регионы 1 912 000 доз "Спутник V". В Жамбылской области завершается строительство казахстанского завода вакцин QazVac, выпускаемых НИИ проблем биологической безопасности. К концу года завод планирует увеличить производство вакцины QazVac до 500 тысяч доз в месяц, пишет издание Kazpravda

В апреле 2021 года Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 миллион доз вакцины Hayat-Vax на сумму 13,3 миллиарда тенге для иммунизации 500 тысяч человек. Для сравнения: цена вакцины, состоящей из двух компонентов, для Hayat-Vax составляет 62,2 доллара, "Спутник V" - 26 долларов, отечественной вакцины - 9,4 доллара. В чем причина покупки дорогостоящей вакцины, на чем это основано? Не приведет ли закуп вакцин у зарубежных производителей к снижению собственного производства и закрытию отечественных фармацевтических заводов?" - обратилась сенатор.

В свою очередь, министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что цены на вакцины назначаются производителями.

Для нас очень важно в кратчайшие сроки обеспечить доступность и выбор на рынке Казахстана. Поэтому при переговорах с производителями, вы знаете, есть дефицит по поставкам и лимитированность поставок от каждого производителя. Наша задача в максимально короткие сроки обеспечить население Казахстана вакциной. Поэтому данная работа проводится. Вакцины сейчас, как вы видите, используются в программе иммунизации", - сказал он.

Также министр отметил, что вакцинация - это не разовая акция.

У нас более 20 вакцин в ежегодном календаре прививок, поэтому здесь для Казахстана большой потенциал именно для развития отечественной фарминдустрии", - добавил Цой.

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