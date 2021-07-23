Дети до 14 лет составляют 16,6% от общего числа заражённых COVID-19 в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН - В Нур-Султане дети до 14 лет составляют 16,6% от общего числа заражённых COVID-19, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом говорилось сегодня на брифинге "Текущая эпидемиологическая ситуация в столице", сообщает пресс-служба управления внутренней политики города.

По словам заместителя главного санитарного врача Нур-Султана Жанны Пралиевой, рост заболеваемости связан с дельта-штаммом, периодом отпусков и школьных каникул.

Люди активно перемещаются между городами, по стране и при этом пренебрегают защитными мерами. На сегодняшний день 53% заражений связаны именно с посещением мест массового скопления людей", - рассказала Пралиева.

Еще 34% заражений, по её словам, произошли при близком контакте в домашних условиях, а 17% - в рабочих коллективах. 0,8% больных не отрицали, что участвовали в массовых мероприятиях.









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