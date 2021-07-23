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Дети до 14 лет составляют 16,6% от общего числа заражённых COVID-19 в Нур-Султане

22.07.2021 7507
Дети до 14 лет составляют 16,6% от общего числа заражённых COVID-19 в Нур-Султане
Фото: Хабар24
НУР-СУЛТАН - В Нур-Султане дети до 14 лет составляют 16,6% от общего числа заражённых COVID-19, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом говорилось сегодня на брифинге "Текущая эпидемиологическая ситуация в столице", сообщает пресс-служба управления внутренней политики города. 
 
По словам заместителя главного санитарного врача Нур-Султана Жанны Пралиевой, рост заболеваемости связан с дельта-штаммом, периодом отпусков и школьных каникул.
 

Люди активно перемещаются между городами, по стране и при этом пренебрегают защитными мерами. На сегодняшний день 53% заражений связаны именно с посещением мест массового скопления людей", - рассказала Пралиева. 

 
Еще 34% заражений, по её словам, произошли при близком контакте в домашних условиях, а 17% - в рабочих коллективах. 0,8% больных не отрицали, что участвовали в массовых мероприятиях. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане первый компонент вакцины получили 5 млн человек.

Всего на сегодняшний день в республике подтверждено 509 998 случаев заболевания коронавирусом
 

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