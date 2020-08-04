Дети до 5 лет оказались очень опасными переносчиками КВИ

Как сообщает Le Figaro, ссылаясь на результаты исследования, маленькие дети могут стать основными переносчиками вируса в популяции, хотя такая гипотеза идет вразрез с нынешним дискурсом.
В период с 23 марта по 27 апреля исследователи провели в Чикаго тесты на коронавирус, взяв мазки из носа у 145 пациентов с легкой и умеренной формой Covid-19 через неделю после появления их первых симптомов. Пациенты были разделены на три группы: 46 детей младше 5 лет, 51 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет и 48 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет.
В итоге в дыхательных путях маленьких детей ученые обнаружили присутствие SARS-CoV-2 в количествах, "в 10-100 раз больше", чем в других группах. Чем больше присутствовало вирусного генетического материала, тем более заразным мог стать вирус. Авторы исследования считают, что, таким образом, дети младшего возраста потенциально могут стать опасными переносчиками SARS-CoV-2 в популяции.
Исследователи также отметили, что поведенческие привычки детей младшего возраста и закрытые помещения в школах и детских садах поднимают вопрос о распространении SARS-CoV-2 в этой популяции, поскольку санитарные меры все больше смягчаются.
2 августа Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса на три месяца.
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1069 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в РК зарегистрировано 92 662 подтвержденных случая COVID-19, прирост составил 1,2%. Умерло 1058 пациентов. За текущие сутки - 34.
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