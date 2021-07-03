Дети стали в 5 раз чаще заражаться Дельта-штаммом коронавируса

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Профессор-иммунолог, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман сообщил, что коронавирусом все чаще стали заражаться дети, в том числе его наиболее опасным и агрессивным штаммом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
По словам профессора, заражение Дельта-штаммом значительно повышает риски госпитализации и летальных исходов.
Дети в 5 раз чаще стали заражаться Дельта-вариантом коронавируса. То есть COVID-19 уже помолодел, однако непонятно, насколько агрессивно у детей протекает инфекция. Что касается взрослых, то наиболее подвержены заражению Дельта-вариантом те, кто еще не привился. Вакцина является и остается единственно эффективным средством против любых вариантов КВИ. Нынешняя волна эпидемии, вызванная Дельта-вариантом, еще больше расширила пропасть между вакцинированными и теми, кто не привился. Те, кто привился, с определенной уверенностью все-таки могут считать, что их иммунная система в значительной степени может защитить от Дельта-варианта. А те, кто не получил вакцину, должны понимать, что они вступают, пожалуй, в наиболее опасную фазу развития пандемии с очень высокими рисками заражения и летальных исходов", - прокомментировал Алмаз Шарман.
По его информации, сегодня в мире введено свыше 3 млрд доз вакцины от коронавируса, это около 39 доз на 100 человек. В Казахстане иммунизацию прошли не более 17% граждан.
По данным столичного акимата, на сегодня в Нур-Султане первым компонентом препаратов провакцинировано около 230 тыс. граждан, полную иммунизацию прошли более 152 тыс. человек.
Ранее в Минздраве сообщили, что Дельта-штамм (индийский) обнаружен во всех областях Казахстана, Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.
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