Детский сад закрыли в Петропавловске из-за коронавируса у одного из детей

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - В Петропавловске в детском саду у ребёнка выявили COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В Петропавловске выявлен случай инфицирования COVID-19 у 3-летнего ребёнка. Источником инфекции стал отец семейства, выезжавший за пределы Северо-Казахстанской области. Обследование выявило инфицирование коронавирусной инфекцией у четырех членов семьи. Эпидемиологическое расследование продолжается", - сообщает Петропавловск.news .

По состоянию на первую половину дня 9 июня 2020 года в Северо-Казахстанской области выявлено 68 симптомных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Ещё утром их было 65. Новые случаи добавились по результатам мазков, которые были отобраны вчера.

Как сообщил руководитель городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Асет Жуматаев, 7 июня при проведении тестирования ПЦР-методом по эпидемиологическим показаниям у жительницы Петропавловска 1987 года рождения выявлен положительный результат на КВИ.

Заболевшая обратилась с жалобами на повышение температуры, слабость и першение в горле. В ходе эпидемиологического расследования установлено в домашнем очаге 5 контактных лиц, в том числе близких контактов - 4, потенциальный - 1. Предварительно установлено, что источником инфекции явился супруг, который с 25 по 30 мая находился за пределами Северо-Казахстанской области. По приезде домой его состояние ухудшилось. Появились слабость и температура, лечился дома", - рассказал Асет Жуматаев.

По его словам, 7 июня у всех контактных лиц взяты анализы. 8 июня пришли положительные результаты. В их числе 1 ребёнок 2017 года рождения. Все пациенты госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное. Идёт лечение по утверждённому протоколу.

Ребёнок посещал детский сад. Установлены контактные лица по детскому саду. Близкий контакт - 23 человека, в том числе 18 человек по группе и 13 сотрудников сада. Выявлено два потенциальных контакта из числа сотрудников. У всех отобраны мазки. Результаты в работе", - сказал Асет Жуматаев.

В целях предупреждения распространения инфекции деятельность детского сада приостановлена на 14 суток с момента последнего посещения ребёнка. Выявленные лица, контактные с больными взяты под медицинское наблюдение. Силами филиала Национального центра экспертизы проведена заключительная дезинфекция детского сада. Противоэпидемиологические мероприятия продолжаются.

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