Девять человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 ноября зарегистрировано 1886 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6023 человека, среди которых 389 детей. В стационарах находятся 2714 пациентов, на амбулаторном уровне - 3309 человек. 163 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 6 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 115 439 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксирован 161 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 64 человека выздоровели, сообщает Минздрав РК. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 882, летальных случаев - 408, выздоровевших - 29 079 человек.
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