Девять человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 ноября зарегистрировано 1918 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 7941 человек, среди которых 384 детей. В стационарах находятся 2868 пациентов, на амбулаторном уровне - 5073 человека. 182 человек находятся в тяжелом состоянии, 21 – в состоянии крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальный исход и 65 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 545, летальных случаев - 412, выздоровевших - 29 351 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства