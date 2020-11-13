Девять человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 ноября зарегистрировано 1918 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 7941 человек, среди которых 384 детей. В стационарах находятся 2868 пациентов, на амбулаторном уровне - 5073 человека. 182 человек находятся в тяжелом состоянии, 21 – в состоянии крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.
По состоянию на 23.59 11 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 118 491 заболевший коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальный исход и 65 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 545, летальных случаев - 412, выздоровевших - 29 351 человек.
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