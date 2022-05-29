Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 740 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 2, в Алматы – 3, в Карагандинской области – 3.

В Казахстане за сутки 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 985 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 28 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 503 634 человека, вторым компонентом вакцинированы 9 279 937 человек.