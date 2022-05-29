Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 732 случая заболевания COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Министерства здравоохранения РК, на 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 149 человек (–96+ и 53 КВИ-), из них в стационарах находится – 50 пациентов, на амбулаторном уровне – 99 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
26 мая выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
В Казахстане на 28 мая I компонентом вакцины против коронавируса вакцинирован 9 502 731 человек, II компонентом - 9 278 614 человек. Ревакцинированы 4 395 050.