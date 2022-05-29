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Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Казахстане

28.05.2022, 10:06 4131
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 732 случая заболевания COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, на 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 149 человек (–96+ и 53 КВИ-), из них в стационарах находится – 50 пациентов, на амбулаторном уровне – 99 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
 
26 мая выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
В Казахстане на 28 мая I компонентом вакцины против коронавируса вакцинирован 9 502 731 человек, II компонентом - 9 278 614 человек. Ревакцинированы 4 395 050. 
 

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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

29.05.2022, 11:00 1581
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 740 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 2, в Алматы – 3, в Карагандинской области – 3. 
 
В Казахстане за сутки 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 985 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 28 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 503 634 человека, вторым компонентом вакцинированы 9 279 937 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

27.05.2022, 09:54 6576
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 723 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
25 мая выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 140 человек (94 КВИ+ и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 50 пациентов, на амбулаторном уровне - 90 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 27 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 501 818 человек, II компонентом 9 276 419 человек. Ревакцинированы 4 372 728.
 

За сутки в Казахстане выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

26.05.2022, 09:46 8896
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 715 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
23 мая зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 26 мая лечение от КВИ продолжают получать 139 человек (92 КВИ+ и 47 КВИ-, из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 92 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 26 мая I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 500 904 человека, II компонентом - 9 275 139 человек. Ревакцинированы 4 351 015 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19

25.05.2022, 10:24 11906
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 710 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: Нур-Султане - 2, в Алматы - 4, в Шымкенте - 1, в Акмолинской области - 1, в СКО - 1. 
 
В Казахстане за сутки 3 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 960 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 24 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 500 001 человек, вторым компонентом провакцинированы 9 274 013 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 4 случая коронавируса

24.05.2022, 09:00 16256
В Казахстане за сутки зарегистрировано 4 случая коронавируса
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии выявлено 1 305 701 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава РК, 22 мая зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 24 мая лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (83 КВИ+ и 45 КВИ-), из них в стационарах находится - 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 81 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 24 мая в Казахстане I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 499 204 человека, II компонентом - 9 272 513 человек. Ревакцинировано - 4 308 748 человек.
 
Напомним, главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации против COVID-19.
 

Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации против COVID-19

24.05.2022, 08:46 16756
Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации против COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова подписала поправки в постановление от 13 января 2022 года № 2 "Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев. Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ", - говорится в документе.

 
Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ (по приоритетности):
 
  • медицинские работники;
  • контингент и персонал медико-социальных учреждений;
  • сотрудники силовых структур;
  • педагоги;
  • контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;
  • лица старше 50 лет. 
 
Постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.

Напомним, в Казахстане за сутки зарегистрировано 4 случая коронавируса.
 

В Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев коронавируса

22.05.2022, 11:01 22821
НУР-СУЛТАН. 22 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 5 новых случаев заражения COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии выявлен 1 305 691 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, на 21 мая в Казахстане выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом, из них: в Алматы - 3, в Шымкенте - 2.
 
За прошедшие сутки в Казахстане от COVID-19 выздоровели 11 человек, из них: в Нур-Султане - 6, в Алматы - 5.
 
Всего в стране, как сообщает МВК, от коронавирусной инфекции выздоровели 1 291 949 человек.
 
На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 135 человек, из них: в стационарах находятся - 49 пациент, на амбулаторном уровне - 86 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
По информации на 21 мая, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 498 495 человек, вторым компонентом - 9 271 427 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки 3 человека заболели COVID-19

21.05.2022, 11:32 26351
В Казахстане за прошедшие сутки 3 человека заболели COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 3 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 686 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Минздрава, 18 мая в стране зафиксировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
На 21 мая лечение от КВИ продолжает получать 141 человек (87 КВ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне - 92 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане на 21 мая I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 497 035 человек, II компонентом - 9 269 636 человек. Ревакцинированы 4 274 735 человек.
 

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