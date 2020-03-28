Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Дезинфекционные препараты не опасны для здоровья человека и животных, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации филиала РГП "Центр дезинфекции по городу Алматы", современные дезинфекционные препараты относятся к 4-му классу опасности (малоопасные) и не могут нанести вред здоровью человека, животным. Все рабочие дезрастворы готовятся согласно прилагаемым к каждому дезпрепарату утвержденным инструкциям или методическим указаниям.

Используются только разрешенные препараты (включенные в госреестр) к применению на территории РК и стран Таможенного союза. Для дезинфекции тротуаров, остановочных комплексов, урн, банкоматов военные дезотряды Министерства обороны РК используют гипохлорит натрия в концентрации 0,015% по активному хлору.

Отмечается, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции дезинфекционные бригады Центра дезинфекции по Алматы проводят обработку в домашних очагах больного и выздоровевших, обсервационных отделениях больниц и медицинских центров после выписки.

По информации управления жилищной политики города Алматы, проводится ежедневная санитарная очистка общедоступных мест (подъезды, поручни и так далее) с использованием дезинфицирующих средств. Также на входных группах размещаются памятки по профилактике коронавирусной инфекции.

В городе 23 613 подъездов в 8494 домах и 4082 дворовых территорий. Учитывая большой объем работы, проведение дезобработки по всем районам разделено на 3 дня с охватом не менее 33% в день от их общего количества. Тем самым дома и дворы будут обрабатываться 2 раза в неделю по графику.

26 марта 2020 года из запланированных 8267 подъездов (в 2792 домах) обработано 96,6% (7835) и из 1148 дворовых территорий 94,3% (1082). В работе по дезинфекции было задействовано 50 бригад, порядка 350 человек. Оставшийся объем работы будет завершен в течение дня.

Дезинфекцию подъездов акимат начал проводить 25 марта. В ведомстве отметили, что жители мешают обрабатывать подъезды, требуют сертификаты, заставляют мешать средство перед ними, кто-то просит другое средство привезти. В связи с этим бригады работают до ночи.

Как сообщалось ранее, 26 марта на территории Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев Алматы на площади 100 квадратных метров обнаружены павшие птицы в количестве 30 штук. Спецкомиссия выясняет причину массовой гибели птиц

Как сообщил генерал-майор Каныш Абубакиров под руководством которого развернут оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, а также размещение военнослужащих на блокпостах, дезинфекция проводится с применением раствора "Рубеж". По его словам, данный раствор не мог убить голубей. "Это исключено. Голубей в Алматы не мог убить раствор "Рубеж", которым военные химики сейчас обрабатывают городские улицы и подъезды домов. Он безвреден для людей и животных. Урон от него терпят только вирусы и микробы. Кстати сказать, сейчас проводятся необходимые работы по установлению причин падежа птиц. Но военные химики здесь ни при чем. В том парке дезинфекцию мы и не проводили даже", - сообщил Каныш Абубакиров.

Из шестерых вновь выявленных четверо прибыли 26 марта рейсом Минск - Алматы, двое прибыли рейсом Москва - Алматы 26 марта. Один из заболевших прилетел 15 марта рейсом Стамбул - Алматы, изолирован как близкий контактный 18 марта, первичный анализ отрицательный. При повторной сдаче анализа 26 марта у него вышел положительный результат, все это время он был изолированным.

В целом состояние 45 больных удовлетворительное, у женщины, которая находится на аппарате ИВЛ, состояние остается тяжёлым и у 1 ребенка средней степени тяжести с улучшением.

Напомним, что одна выздоровевшая пациентка была выписана вчера. Данная пациентка теперь находится на дому на 14-дневном наблюдении сотрудников поликлиники.

На сегодняшний момент в провизорных центрах находятся 1099 человек, из них детей - 72. В карантинных центрах находится 471 человек. На домашнем карантине находятся 2037 граждан.

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