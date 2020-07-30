Дезинфекция проводится в столичных торговых объектах и ЦОНах

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - В настоящее время в городе насчитывается порядка 6900 объектов, почти все они провели дезинфекцию. Обработка осуществляется физраствором, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, предприниматели обрабатывают помещения за свой счет.

На днях дезинфекция прошла: в торговом комплексе "Тулпар", на Центральном рынке, в ТРЦ "Хан Шатыр", в ТЦ "Ак Бота", в ТД "Орбита", "КенМарт", в ТРЦ "Аружан", в ТРЦ "Asia Park", в торговой сети "СМОЛЛ", в ЦСО "Ailand Astana", в ТД "Встреча", в Magnum, на рынке "Шарын", в ТЦ "Sine Tempore" (ЦУМ), в ТД "Рахмет", в "Абу-Даби Плаза", а также во всех городских центрах обслуживания населения, включая автоЦОН.

Все учреждения, обслуживающие население, в частности ЦОНы, банки, сервисные центры устанавливают отметки социальной дистанции.

Ранее эксперты прокомментировали информацию о том, что дезинфекция вызывает пневмонию.

Напомним, 29 июля глава государства поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением. Ранее карантинные меры были продлены до 2 августа.

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